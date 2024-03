Scotto: "Purtroppo un altro arbitraggio negativo, con una brutta gestione dei cartellini. Barella andava espulso"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, commenta la sfida pareggiata 1-1 tra Inter e Napoli:

"Il Napoli pareggia grazie a un regalo di un'Inter sotto tono. Purtroppo, pari o sconfitta cambia poco. Sarà difficile raggiungere un posto in Europa perché il Napoli non riesce a cambiare passo. Per Calzona 4 pareggi, 1 sconfitte e 2 vittorie in 7 partite complessive. Non era questo che gli era stato chiesto. Difficile dire se con Osimhen si sarebbe visto un Napoli diverso. La squadra riesce a restare in partita, si muove bene nel non possesso, ma fa poco e male sulle fasce e non mancano le solite dormite difensive. Resta degna di nota l'ottima partita di Juan Jesus e Meret. Purtroppo un altro arbitraggio negativo, con una brutta gestione dei cartellini. Barella andava espulso.