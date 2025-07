Regini: "Il Napoli si sta attrezzando nel modo giusto, Beukema è l'acquisto giusto per gli azzurri"

Vasco Regini, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Per il Napoli aumenteranno le difficoltà perché le aspettative si alzano ed è sempre più difficile rivincere rispetto a vincere. Però il Napoli si sta attrezzando nel modo giusto. Beukema e Marianucci? Marianucci è un giovane molto interessante, è bello quando le squadre di vertice raggiungono calciatori italiani. Può crescere tanto e può dare il suo contributo. Beukema ha fatto già stagioni importanti in A ed è un acquisto giusto per il Napoli".