Grealish, l'autista: "L'ho preso a Napoli, è da tre giorni qui in vacanza e si allena..."

Valter De Maggio, attraverso Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, ha rivelato: “Ho una notizia da darvi. Grealish è in Costiera Amalfitana, si sta allenando a Conca dei Marini”. Nel corso della trasmissione odierna è intervenuto anche l'autista personale di Grealish, che ha confermato la presenza in Campania del giocatore inglese.

Salvatore, attraverso la trasmissione odierna ha rivelato: “Grealish è ancora in Costiera Amalfitana, l’ho accompagnato proprio io. Non posso dirvi dove si sta allenando, ma sì, è qui. L’ho accompagnato stamattina, è qui da due o tre giorni già. Magari c’è qualche contatto col Napoli. L’ho preso all’aeroporto di Napoli, l’ho accompagnato in Costiera e stamattina ha fatto il primo allenamento. Non posso chiedergli nulla, è in ferie e potrebbe essere disturbato da qualche domanda”.