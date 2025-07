"Prendono tutti, tranne me". Ndoye deluso: priorità al Nottingham adesso, affare col Napoli in stand-by | ESCLUSIVA

Procede a gonfissime vele il calciomercato Napoli, con una sfilata di acquisti tra Villa Stuart e Dimaro che non ha precedenti nell'era De Laurentiis. Non in tempi così rapidi.

Gli investimenti da parte del presidente ci sono sempre stati e guai a negare, ma il neo in questi anni - spesso e volentieri - sono state le tempistiche.

Questa volta no: Luca Marianucci, Kevin De Bruyne, Noa Lang, Sam Beukema e Lorenzo Lucca. Tutti pronti da subito. Senza dimenticare Juanlu Sanchez e Vanja Milinkovic-Savic anche in arrivo in Trentino. Effetto Conte.

Calciomercato Napoli, ribaltone Ndoye: priorità al Nottingham adesso

Così restano di fatto pochi altri tasselli per completare il mosaico, come un sesto centrocampista e un altro esterno offensivo che il Napoli ha individuato anche da tempo in Dan Ndoye.

Si tratta del nome in cima alla lista di Antonio Conte per quanto riguarda il ruolo, eppure - per assurdo - proprio questo potrebbe saltare dopo la varia carrellata di innesti.

Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it, infatti, il giocatore è rimasto parecchio indispettito da questa situazione di stallo che dura ormai da diverse settimane. "Prendono tutti, tranne me", ha in particolato riferito a persone a lui vicine.

Il riferimento è proprio a tutti gli acquisti SSC Napoli che si sono susseguiti con tale immediatezza da spiazzare abbastanza il giocatore che si aspettava uno sforzo in più da parte del club azzurro, specialmente perché gli è stato sempre detto (a ragione) di essere la priorità per la fascia.

Immaginava pertanto di partire con l'ex compagno Beukema se non addirittura prima. E adesso, deluso, come appreso sempre in esclusiva da CN24, Ndoye dà priorità al Nottingham Forest che propone un ricchissimo stipendio per la prossima stagione.

Il giocatore voleva proseguire in Serie A ma non disdegna un passaggio in Premier League, sia per le cifre che per la vetrina che rappresenta e che potrebbe proiettarlo in qualche big inglese nei prossimi anni.

Così la trattativa col Napoli, a causa di questo inserimento, è in stallo e lo sarà finché non decadrà eventualmente la pista Nottingham: solo a quel punto il 24enne riprenredebbe in considerazione la pista azzurra. Per la serie: ho atteso io, possono aspettare anche loro. Il giocatore se l'è legata al dito. E ora il Napoli può cambiare mano, virando su un piano B.

Resta un accordo di massima col giocatore sulla base di 3 milioni e un'intesa quasi vicina col Bologna per 40 milioni di euro: la SSC Napoli aspetterà ancora alla luce di questo e soprattutto per volere di Conte, ma non all'infinito.

Se il giocatore dovesse tirare troppo la corda mettendosi quasi di traverso a un'operazione col Bologna comunque non ancora sbloccata, valuterà immediate alternative. E i primi nomi sul tavolo del Ds Giovanni Manna stanno anche già arrivando.

