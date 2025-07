"Ho finito qua", clamoroso Ndoye: addio Bologna? Labiale choc, lascia il campo per proteste

Calciomercato Napoli, clamorosi aggiornamenti sulla trattativa per lo svizzero Dan Ndoye. Durante la gara amichevole contro la Virtus Verona l'esterno svizzero è stato vittima di un bruttissimo fallo a pochi secondi dal fischio d'inizio. Inizialmente si pensava il peggio, ma col passare dei secondi si è scoperto che Ndoye ha addirittura lasciato il campo per proteste annunciando praticamente il suo addio con un labiale inequivocabile. A riportarlo è l'edizione odierna di Repubblica Bologna. La SSC Napoli è in agguato, ma il Nottingham Forest è forte sul giocatore.

Dan Ndoye Bologna Virtus Verona

Napoli-Ndoye, la situazione