Il Napoli ha gelato l'Atalanta per Raspadori: quanto ha chiesto De Laurentiis

Calciomercato Napoli, quale sarà il futuro di Giacomo Raspadori? L’attaccante, decisivo anche quest’anno nella corsa scudetto con goal pesanti nonostante la mancata continuità, non ha mai nascosto il desiderio di voler giocare con maggior costanza.

E soprattutto quest’anno la concorrenza aumenta ancor di più tra fasce e ruolo di centravanti, motivo per cui non ci sarebbe da sorprendersi se alla fine l’attaccante emiliano dovesse salutare.

Calciomercato Napoli, la richiesta per Raspadori

A tal proposito, come rivela Il Mattino oggi in edicola, il presidente Aurelio De Laurentiis ha gelato l’Atalanta che si è fatta sotto per lui e tutte le altre interessate: la richiesta, infatti, è di 40 milioni di euro.