Rai, Scarnati: "Napoli? Si sapeva che Garcia avrebbe cambiato qualcosa, ci vuole pazienza"

Notizie Calcio Napoli – La collega della Rai, Donatella Scarnati, è intervenuta ai microfoni della trasmissione "Maracanà" in onda sulle frequenze di TMW Radio:

"Le coppe ci hanno restituito squadre e allenatori che forse hanno capito di più, in particolare dopo il turnover. I riflettori sono tutti per il Milan, che deve riscattare il derby inguardabile, e poi il Napoli perché sappiamo le polemiche che si sono innescate nell'ambiente. Spalletti è andato via e si sapeva che un altro tecnico avrebbe cambiato qualcosa. Garcia non ha la bacchetta magica, ci vuole pazienza. Quella di Spalletti era un orologio perfetto, questa deve ritrovare delle dinamiche simili".