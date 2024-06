Presentazione Antonio Conte-Napoli: conferenza stampa in diretta video su CalcioNapoli24 TV

Presentazione Antonio Conte: conferenza stampa in diretta video anche su CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre) e il canale YouTube di CN24. Tutto in diretta con le prime parole dell'allenatore del Napoli calcio che si racconta ai tifosi azzurri.

Antonio Conte-Napoli: conferenza stampa di presentazione

Conferenza Antonio Conte-Napoli, presentazione al Palazzo Reale per quello che è il nuovo allenatore della SSC Napoli. E' tutto pronto per quelle che saranno le prime parole in diretta del nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte che parlerà ai tifosi in conferenza stampa, la sua prima, quella di presentazione, per caricare l'ambiente dopo una stagione deludente in vista dei prossimi ritiri estivi.

La conferenza di Conte inizierà alle ore 15:15 e si terrà al Palazzo Reale del giorno mercoledì 26 giugno. Non resta che attendere l'inizio della diretta per quella che sarà la conferenza di presentazione dell'allenatore: