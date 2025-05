De Bruyne-Napoli, CdS - Per Kevin sarebbe una scelta di vita: c'è da battere la concorrenza in un top club

Calciomercato Napoli - Gli azzurri si iscrivono alla corsa per il belga De Bruyne. C'è tanta concorrenza però da battere per il Napoli: sul belga c'è infatti anche il Liverpool. De Bruyne sarà un calciatore a parametro zero a partire dal prossimo 1 luglio quando terminerà il contratto con il Manchester City.

Trattativa De Bruyne Napoli

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport su Kevin De Bruyne ed il Napoli: