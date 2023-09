Petagna: "Cagliari è una scelta importante, mi auguro una cosa per il futuro..."

Andrea Petagna, nuovo attaccante del Cagliari, parla in conferenza stampa a tre giorni dalla sfida all'Udinese presentandosi come nuovo giocatore dei rossoblù. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Sono arrivato da poco. Cagliari è una scelta importante, sono felice di essere qui. Mi auguro di poter fare bene qui e magari poter tornare in nazionale".

Lapadula potrebbe essere il tuo partner ideale?

"Non ho alcun problema di adattamento ai compagni d'attacco. Lapadula è un grande attaccante, ma c'è anche un giovane interessante come Luvumbo".