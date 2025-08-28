Savino avverte: "Il Napoli corre un solo vero rischio quest'anno"

Alberto Savino, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da ?NapoliMagazine.Com?, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: "Il Napoli è stato rinforzato ed è pronto per la Champions. E’ una squadra che può arrivare dappertutto, deve solo avere continuità di risultati che sarà fondamentale perché si inizierà a giocare ogni tre giorni e tutti dovranno farsi trovare pronti. Col Cagliari le rotazioni saranno importantissime. Conte ha a disposizione tanti ragazzi, ha altri titolari in panchina. Capisci così la forza di questa squadra. Quando Conte avrà bisogno di Neres e, spero, Elmas, alla fine avrà un parco di giocatori di tutto rispetto".