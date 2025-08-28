Gazzetta - Inter e Napoli si candidano per le prime 8 posizioni in Champions

Champions League - Inter e Napoli ci possono provare, ma le prime 8 squadre di Champions sembrano irraggiungibili per le altre 28 qualificate per evitare il turno Playoff e passare direttamente agli Ottavi. Potrebbero candidarsi ai primi posti del gruppo, direttamente agli ottavi senza passare dai playoff. Ma s'e visto l'anno scorso che la nuova Champions non è scritta in anticipo: le due partite in più nel gruppo, le fatiche supplementari, le piccole che lottano come le grandi. Il Psg sembrava out fino all'incredibile rimonta contro il City, settima giornata, da 0-2 a 4-2, e da allora non s'è più fermato. E poi una sorpresa c'è sempre: Inter e Napoli si candidano per raggiungere il gruppo delle fuggitive. Hanno tanti motivi per riuscirci. I nerazzurri hanno acquistato con Inzaghi l'anima Champions che mancava dai tempi di Mourinho: due finali nelle ultime tre edizioni, un gruppo fisico che può affrontare le sfide più impegnative, serve un ultimo sforzo psicologico. Il Napoli campione d'Italia si presenta con una squadra "doppia", De Bruyne che ha giocato due finali vincendone una, e una nuova mentalità. Lo riporta Gazzetta.

