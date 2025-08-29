Hojlund nuovo giocatore del Napoli! Il Mattino: arriva oggi in Italia, domani in tribuna per Napoli-Cagliari

Calciomercato Napoli, fatta per Hojlund

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi sul quotidiano Il Mattino che annuncia senza mezzi termini: Hojlund è ormai un nuovo calciatore del Napoli. Trovato ieri pomeriggio l'accordo tra Napoi e Manchester United sulla formula del trasferimento e sulle condizion che trasformano il diritto di riscatto in obbligo.

In definitiva, il Napoli acquista Hojlund in prestito per 5 milioni con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, fissato a 37 milioni di euro. All'attaccante danese un contratto fino al 2030 con opzione di rinnovo fino al 2031 da 4,5 milioni di euro a stagione. L'entourage del giocatore è già in Italia e ora si attende anche l'arrivo di Hojlund per le visite mediche e la firma sul contratto.

Secondo quanto riporta Il Mattino, Hojlund è atteso a Napoli già nelle prossime ore e domani sera potrebbe perfino essere presente allo stadio Maradona per assistere alla partita Napoli-Cagliari dalla tribuna.

