Rinaudo: Il Napoli attrae grandi calciatori e sta definendo un mercato importante. Cosa prevedo per la lotta scudetto

Leandro Rinaudo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“Se il Napoli dovesse chiudere queste due operazioni, importanti, darebbe continuità a un mercato di rilievo. Con questi movimenti- ha detto l’ex difensore azzurro e dirigente sportivo a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- la società si è mostrata decisa, si è mossa in anticipo, trovare una soluzione come Hojlund al posto dell’infortunato Lukaku è una dimostrazione specifica di una società forte e strutturata. Il Napoli ha ormai la forza per attrarre calciatori di un certo livello. Se il club intende strappare le condizioni migliori in questa trattativa può contare sulla volontà di Hojlund, non è poco. Il Napoli è diventato molto attrattivo, ripeto, e questo agevola la chiusura di un colpo non semplice da definire.

Oltre a Napoli e Inter ho visto, nella prima giornata, una Juventus cattiva, con la voglia giusta. Il Milan sicuramente si riscatterà. La Roma con Gasperini potrà fare bene ma deve risolvere un po’ di cose, Bergamo è diversa dalla Capitale, con l’Atalanta il tecnico ha fatto cose enormi. Il Como ha un allenatore di grandissima prospettiva, con la società totalmente allineata alle idee di Fabregas, c’è poi anche la Fiorentina che ha valori importanti. Insomma penso che vedremo una serie A interessante ed equilibrata”

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
