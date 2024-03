Perillo: "Juan Jesus eroe della serata, è massacrato ignobilmente sui social! Calzona deve lavora su un aspetto"

"Nella sfida diretta che ha virtualmente segnato il passaggio di consegne del tricolore, il #Napoli si è scucito di dosso lo scudetto con grande dignità. Più che buona la prestazione degli azzurri, soprattutto nei trenta minuti finali, quando hanno premuto il piede sull’acceleratore approfittando della stanchezza accumulata dall’#Inter dopo i 120 minuti giocati in #Champions 24 ore dopo quelli disputati dalla squadra di #Calzona a Barcellona. La zona Champions resta lontana (-9 dalla quarta, -6 dalla quinta) ma l’onore è salvo e il morale è tenuto vivo. Tra i migliori #Meret, con tre parate importanti, #Lobotka, muscoli e cervello, e soprattutto #JuanJesus, diventato eroe della serata dopo essere stato ignobilmente massacrato di insulti sui Social dopo l’errore che costò la mancata vittoria a Cagliari. Calzona deve lavorare soprattutto su un aspetto: risolvere il problema delle voragini che si creano improvvisamente nel cuore delle difesa, come accaduto in occasione del gol nerazzurro di #Darmian ?? #InterNapoli @sscnapoli". Questo il tweet del giornalista RAI, Antonello Perillo, post Inter-Napoli 1-1.