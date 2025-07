Pedullà: "Milinkovic-Savic ha svuotato l'armadietto: svelate le cifre, ecco perchè sarà pagato di più"

Ultime calcio Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha parlato sul proprio canale Youtube del mercato del Napoli.

Pedullà parla del mercato del Napoli:

"Milinkovic-Savic va al Napoli, ha già svuotato l'armadietto, così come Ngonge che va al Torino in prestito coin diritto di riscatto a 18mln. Il Napoli paga più della clausola per il portiere per poter dilazionare il pagamento (21,5mln il totale).

Se il Napoli prenderà Ndoye saranno tutti contenti ma non ci sono novità. Piace anche Zaccagni ma al momento la Lazio ha il mercato bloccato".