Ci fosse un applausometro dei tifosi a Dimaro, ecco quale tesserato del Napoli sarebbe il vincitore

Ultime notizie SSC Napoli - «Aurelio Aurelio». Ci fosse un applausometro, scrive Il Mattino, nel piccolo stadio di Carciato, il vincitore sarebbe il patron del Napoli.

“De Laurentiis resta a bordo campo, per tutta la gara, ad assistere all'esordio della sua nuova squadra per cui ha già sborsato un centinaio di milioni di euro: Dimaro è una specie di campo di casa, ormai. Segue il match con il braccio operativo Chiavelli al suo fianco, la moglie e tutta la sua famiglia. Anche questa una tradizione nel ritiro estivo. Per qualche ora i lavori nel quartier generale si interrompono”