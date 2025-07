Sportitalia - Napoli su Kevin, i dettagli del suo contratto con lo Shakhtar

Dopo Noa Lang, il Napoli vuole regalare ad Antonio Conte un’altra freccia per le sue corsi. E il club azzurro sta seguendo Kevin, esterno classe 2003 in forza allo Shakthar Donetsk.

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"Destro naturale, Kevin ha anche un buon fiuto con il goal: 9 quelli messi a segno nell’ultima stagione, tra questi due in Champions League contro Bayern Monaco e Brest. Cresciuto nel settore giovanile del Palmeiras, club con cui ha collezionato solo 11 presenze in Prima squadra. A gennaio 2024, infatti, è stato acquistato dallo Shakhtar Donetsk per 12 milioni di euro: con il club ucraino fino a questo momento ha collezionato 52 presenze tra tutte le competizioni, impreziosite da 12 goal e 8 assist. È legato allo Shakhtar Donetsk da un contratto fino al 2028".