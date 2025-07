Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola di Repubblica svela i nomi dei calciatori in uscita, pronti ad essere ceduti:

"Non sono le vittorie nelle amichevoli estive l’obiettivo primario di Conte e dei giocatori, durante la prima fase del ritiro. Work in progress pure sul mercato, con tanti giocatori in uscita (Lindstrom, Folorunsho, Cheddira e Simeone, non utilizzato ieri)".