Calciomercato Napoli, ultime notizie da Sky Sport: il giornalista Massimo Ugolini si esprime sull'ipotesi Chiesa al Napoli.

Il Napoli cerca un'alternativa a Noa Lang. Il ds Manna di concerto con le indicazioni di Conte sta tenendo diversi profili sotto osservazione: si era parlato di un possibile interesse per Chiesa che però in questo momento non trova conferma, anche se è un'alternativa da non scartare del tutto.