CN24 - Lindostrom al Wolfsburg, ecco perchè non c'è ancora l'annuncio ufficiale: cifre e formula del trasferimento

Ultime calcio Napoli - Jesper Lindstrom al Wolfsburg, ormai ci siamo! Il calciatore, non convocato per il ritiro di Dimaro e fuori dai piani di Antonio Conte è, ormai, ad un passa dalla Bundesliga. Il Wolfsburg gli ha già fatto svolgere le visite mediche nei giorni scorsi ma c'è qualcosa che al momento non porta alla fumata bianca e all'annuncio ufficiale.

Lindstrom al Wolfusburg, cosa blocca l'annuncio

Il trasferimento non è in dubbio, confermata anche la formula con prestito annuale e opzione di acquisto per 12 milioni di euro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, però, da qualche ora si attendono i documenti che porteranno alla firma dei contratti e all'annuncio ufficiale. La situazione, al momento in standby, potrebbe sbloccarsi in serata o al massimo domani.

