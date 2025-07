Il Mattino su De Bruyne: Conte gli ha consegnato le chiavi del Napoli! Frequente l'asse con un altro azzurro

Ultime notizie SSC Napoli - Il primo Napoli debruyniano immaginato da Conte parte con un'alternanza tra 4-2-3-1 e 4-3-3 con gli occhi puntati sulla posizione di De Bruyne, che in fase di non possesso agisce come seconda punta sulla stessa linea di Lucca, scrive Il Mattino.

“Il belga, quando la palla è in possesso del Napoli, ovvero sempre, parte più alto rispetto agli altri due centrocampisti, andando a cercare lo spazio sulla zona di centro-sinistra di fronte all'attacco azzurro. L'ex City si abbassa all'inizio dell'azione: bastano pochi istanti per capire come Conte gli abbia consegnato subito le chiavi del Napoli. Da quella posizione, ecco che è frequente l'asse con Noa Lang”