Arezzo, Bucchi: "Grande soddisfazione battere il Napoli. De Bruyne mi ha impressionato, ti fa fare il salto di qualità. Ecco cosa ci siamo detti con Conte"

Ultime calcio Napoli - A 'Sì Cafè' su Sportitalia, è intervenuto Cristian Bucchi, allenatore dell’Arezzo che ieri ha battuto il Napoli di Antonio Conte per 2-0 in amichevole:

“Battere il Napoli è una grande soddisfazione. Non è nemmeno calcio di agosto, è calcio di luglio: loro più indietro rispetto a noi, abbiamo fatto una partita di attesa contro una squadra di grandissima qualità. Vincere fa sempre piacere soprattutto contro i Campioni d’Italia: una cosa che l’Arezzo ricorderà per anni. Con Antonio ci siamo salutati prima della partita. Gli ho fatti i complimenti per la scorsa stagione e l’in bocca al lupo per la prossima. Ci siamo detti scherzosamente: "Quando degli amici mi dicono che vogliono fare gli allenatori dico sempre ‘No. Ti prego. Fermati in tempo". Perché è un mestiere dove i pensieri e le pressioni, le amarezze e le delusioni purtroppo sono più presenti delle gioie e delle vittorie. Ci siamo salutati cordiamente alla fine e ho ringraziato il Calcio Napoli per l’opportunità per questa amichevole ed è finita così in maniera molto serena e tranquilla perché credo e ripeto che il calcio di luglio va preso per quello che è. Amichevole piacevole che ha dato a entrambe le squadre tanti spunti su cui lavorare. Chi del Napoli mi ha colpito? Mi ha impressionato De Bruyne. Anche se ovviamente non è stato brillante, come era immaginabile, ma mi ha colpito fin dal riscaldamento il senso proprio di rispetto che avevano i suoi compagni. Sai quando vedi che c'è il top player assoluto e tutti avevano quasi timore nel passargli la palla, nel chiamarlo, nel dirgli le cose. Quindi credo che sia davvero un giocatore che possa far fare un ulteriore salto di qualità ad una squadra già forte. Con lui credo che diventerà competitiva anche in Europa, dove il Napoli ha già fatto cose positive, ma con lui probabilmente proverà a fare qualcosa di grande".