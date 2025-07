APT Val di Sole, Penasa: "CHe bel ritiro del Napoli: l’affluenza dei tifosi è da record”

Ultime calcio Napoli - Alberto Penasa, ufficio stampa dell’APT Val di Sole, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro, trasmissione in onda dalle 19:00 alle 20:00 su Televomero:

“Il Napoli sta facendo un gran ritiro, non avevamo dubbi che il numero di tifosi sarebbe stato da record. Ci sono state anche tante conferenze stampa. Dopo Marianucci, probabilmente ci sarà quella di Beukema e forse quella di Conte che chiuderà il ritiro. A Dimaro c’è grande passione dei napoletani. Domenica ho incontrato dei tifosi olandesi. I nonni erano emigrati ad Amsterdam e ci hanno fatto i complimenti per l’organizzazione.

Il campo sportivo poteva contenere 700 spettatori, l’abbiamo portata a 2.200, sabato scorso siamo riusciti a portarli a 2.500. Ma qui nel fine settimana ce n’erano 5-6000 persone, più di così non possiamo fare.

La Val di Sole è famosa per la Mountain Bike, dove organizziamo la Coppa del Mondo, e il rafting. Il fiume Noce è nono al mondo per il rafting. In inverno è altrettanto bello, la valle si trasforma con centinaia di chilometri di pista”.