Osimhen al Galatasaray, ci siamo! Dalla Turchia: entro venerdì l'annuncio, atteso a Istanbul nel week-end

Calciomercato Napoli, ultim'ora su Victor Osimhen! Dalla Turchia importanti novità sulla trattativa con il Galatasaray per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano. Com'è noto, le parti hanno raggiunto un accordo per un totale di 75 milioni di euro in due rate, più il 10% sulla futura rivendita del calciatore e una clausola anti-Serie A valida per due anni.

Il giornalista turco Burhan Can Terzi di Sportcell, che ha seguito la trattativa da vicino fin dall'inizio, adesso annuncia la data dell'arrivo di Osimhen a Istanbul per ufficializzare l'operazione. Secondo quanto riferiscono dalla Turchia, Osimhen dovrebbe arrivare in città già questo fine settimana per definire l'operazione con il Galatasaray.

Cessione imminente, dunque. Secondo il giornalista turco, tra domani e venerdì è atteso anche l'annuncio ufficiale.