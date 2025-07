Vergara, l'agente: "Non ha nulla da invidiare a nessuno, mi dispiace quando sento nomi di centrocampisti accostati al Napoli. Sono sicuro che Conte..."

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “In Ritiro con Te Ag4in” è intervenuto il Procuratore Mario Giuffredi. Di seguito le sue parole:

"Vergara non ha nulla da invidiare a nessuno. Mi dispiace quando sento i nomi di altri centrocampisti sondati dal Napoli per rinforzare il reparto. Vergara deve essere visto con grande attenzione. A volte i giocatori bravi li hai in casa e devi dargli più importanza e ci devi crederci di più. Sono sicuro che Conte lo guarderà con grande attenzione. Vergara è molto forte e se il Napoli non lo considera in questo ritiro farà male. Qualunque sarà la decisione del club, la accetteremo e qualora il Napoli non lo guarda con attenzione, proseguiamo il percorso in un’altra squadra di Serie A. Dopo di che, se le operazioni sono giuste o sbagliate le decide il campo che è il giudice supremo. Sarà lui a decidere se l'operazione è andata bene o male. Quest’anno scommetto su Vergara, dovunque andrà farà cose importantissime. C’è anche Mascardi che è un portiere 2006 che giocherà titolare allo Spezia in Serie B e che ha un grandissimo futuro".