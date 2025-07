Tuttosport - Manca l'accordo tra Napoli e Toro per Milinkovic. Questa trattativa sta bloccando Ngonge

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Milinkovic ed il Napoli:

"Su tutte proprio quella che riguarda Milinkovic Savic: Cairo e De Laurentiis ormai da tempo stanno trattando per il trasferimento del portiere a Napoli senza tuttavia riuscire a trovare l’accordo. E questo ha bloccato a lungo - e continua a farlo - l’arrivo del nuovo estremo difensore granata. Oltretutto nei discorsi tra campioni d’Italia e Torino c’è pure un giocatore che Baroni sta aspettando, Cyril Ngonge: anche in questo caso l’intesa totale manca e così l’esterno è costretto ad attendere senza potersi allenare con la squadra, dato che il belga non è partito per Dimaro".