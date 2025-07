Calciomercato Napoli, Manna valuta altri quattro profili oltre Grealish: i nomi

Calciomercato Napoli - Jack Grealish si trova in Costiera Amalfitana per godersi qualche giorno di relax ed allenarsi. Una coincidenza visto che il suo nome è stato accostato al Napoli nelle ultime settimane. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la pista Grealish resta una suggestione al momento. Ci sono quattro nomi caldi invece per completare il pacchetto degli esterni offensivi.

Grealish Napoli, le ultime

