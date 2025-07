Retroscena Lookman Napoli - Perché gli azzurri si sono tirati indietro: decisivo l'entourage di Ademola

Calciomercato Napoli - Gli azzurri non sono più interessati ad Ademola Lookman come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport che spiega questa scelta da parte del club di De Laurentiis che ha provato a soffiare il calciatore all'Inter salvo poi prendere atto che lo stesso Lookman ha in testa solo Milano.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"L ’Inter ha vinto almeno la prima battaglia. Il Napoli, infatti, dopo aver tentato l’inserimento per Lookman, si è chiamato fuori. Evidentemente perché, sondato il terreno con l’entourage del giocatore, ha capito che l’accordo con il club nerazzurro è blindato e non esistono spiragli per spezzarlo. Insomma, Marotta, Ausilio e Baccin, almeno per il momento, non hanno rivali nella corsa all’attaccante.

L’Inter, dal canto suo, anche ieri è rimasta ferma sulla sua proposta iniziale di 40 milioni: cifra che, secondo i rappresentanti del nigeriano, avrebbe dovuto essere sufficiente per portarlo a Milano. In viale Liberazione si sentono forti dell’intesa con il nigeriano. E il test-Napoli, in questo senso, non ha fatto altro che rafforzare tale convinzione".