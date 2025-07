Napoli-Arezzo, Repubblica: promossi Marianucci e Zanoli, la pagella di Lucca

L'edizione oggi in edicola di Repubblica - commentando Napoli-Arezzo 0-2, scrive della prestazione di Marianucci e Lucca:

"Molto sperimentale la prima formazione della stagione, con i giovani Marianucci (l’unico all’altezza dei tre), Hasa e Zanoli promossi tra i titolari. Al centro dell’attacco Lucca, per il momento macchinoso e curiosamente cercato soltanto con palloni bassi. L’affiatamento arriverà con il tempo e il bomber ha fallito l’unica buona chance con un diagonale a lato. Vicino al gol pure KDB, che però non è riuscito per due volte a inquadrare la porta. Più avanti nella preparazione l’Arezzo: pericoloso con Concetti (23’ parata di piede di Meret) e a segno su rigore con Pattarello al 38’, dopo un’entrata scomposta nella sua area di Lang, che ha tanto daimparare nella fase passiva".