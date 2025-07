Arezzo, Bucchi non ha dubbi: "Oggi ho visto Lucca e De Bruyne e vi dico una cosa..."

Cristian Bucchi, allenatore dell'Arezzo, ha commentato la partita amichevole Napoli-Arezzo 0-2 ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

Siamo contenti e soddisfatti. Innanzitutto ringraziamo il Napoli che ci ha dato questa occasione: giocare contro i campioni d'Italia è stato per molti un sogno che si è realizzato. Ovviamente abbiamo sofferto, sono forti e ci hanno messo in difficoltà ma siamo stati anche un po' fortunati. Trombini bene, i ragazzi si sono applicati e siamo contenti. Per loro è stata una partita di inizio stagione, noi siamo un po' più avanti.

Ho visto una squadra con tante soluzioni. Noi ci siamo difesi bassi, era difficile per loro trovare spazi. Se avessero trovato una squadra che li pressava più alta, le qualità del Napoli sarebbero emerse di più.

Lucca? Secondo me è un grande acquisto, anche perché è un giocatore che nonostante la grandissima struttura ha anche velocità e sa far giocare la squadra. È un attaccante completo.

De Bruyne? Ho avuto proprio l'impressione della sua leadership già quando è entrato in campo per il riscaldamento. Si capisce già dal rispetto che hanno i suoi compagni nel vederlo in campo. Speriamo di poter vedere il migliro De Bruyne, perché credo che abbia ancora tanto da dare e con lui la squadra potrà fare un ulteriore step.

Ho avuto il piacere e l'onore di giocare nel Napoli l'anno della promozione e la sento anche mia. Riportare il Napoli in Serie A è stato un percorso bellissimo, anche sofferto, ma sicuramente bello e che mi resterà sempre dentro. Sono rimasto legato al Napoli, ho tante amicizie ed è sempre un piacere incrociarsi e condivedere questi momenti.