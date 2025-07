Mignano: "Occhio al futuro di Raspadori e Anguissa"

RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com: "Le richieste del Bologna per Ndoye sono eccessive? Purtroppo il mercato attuale è folle ed anomalo, non solo in Italia ma in generale. Certo, c'è il gioco delle parti, ma vedere Conte e Manna in panchina a Dimaro parlare con il telefono in mano ci fa capire tanto sul mercato degli azzurri. Si sta lavorando per completare la rosa. Il Napoli ha già una grande ossatura, poi sono arrivati dei giocatori importanti. Gli ultimi dettagli poi faranno la differenza. Milinkovic-Savic? E' un portiere di alto livello, ma è un'operazione che non condivido. Per Conte sarà difficile fare delle scelte tra lui e Meret. Potrebbero venire fuori dei mal di pancia. Secondo me qualche intoccabile a sorpresa potrebbe partire, ad esempio Raspadori e Anguissa. In amichevole contro l'Arezzo si sono viste le fatiche fatte dagli azzurri in ritiro? La fatica si fa sentire, è inutile criticare in questo momento. A Dimaro ci sono tantissimi tifosi, le file sono lunghissime, forse l'organizzazione andrebbe un pochino rivista in ritiro per andare incontro ai tifosi azzurri. Il Napoli attuale è fortissimo, ma non bisogna correre con la fantasia. Le altre big non staranno a guardare. Sconfitta dell'Italia femminile nella semifinale degli Europei? C'è un grande rammarico, è stato un bel sogno. Le Azzurre hanno sfiorato un'impresa, queste ragazze stanno portando avanti con entusiasmo questo movimento che sta crescendo di anno in anno. Contro l'Inghilterra gli episodi hanno fatto purtroppo la differenza. Speriamo che anche la Nazionale maschile possa riprendersi".