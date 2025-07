Sky - Clamorosa ipotesi: Zanoli può restare al Napoli al posto di Juanlu!

Calciomercato Napoli, ultime notizie da Sky Sport: nuovi aggiornamenti sulla trattativa per Ndoye del Bologna e una clamorosa novità sul futuro di Zanoli.

Alessandro Zanoli, terzino di propriet√† della SSC Napoli reduce dal prestito al Genoa, potrebbe restare in squadra come vice di Di Lorenzo. √ą questa l'ipotesi sostenuta da Sky Sport, qualora il Napoli non riuscisse ad arrivare a Juanlu.

Ecco quanto riferiscono a Sky Sport: si è parlato della possibilità che nell'affare Ndoye rientri anche il cartellino di Zanoli che andrebbe così al Bologna. Nelle ultime ore anche la Fiorentina ha fatto un tentativo per Alessandro Zanoli, si è interessata e ci sta lavorando. Tuttavia il Napoli potrebbe anche pensare di tenere Zanoli in rosa e in quel caso potrebbe essere lui l'alternativa a Giovanni Di Lorenzo, qualora non si concretizzi l'arrivo di Juanlu dal Siviglia.