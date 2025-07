CdM - Idea Vergara per il Lecce: sul calciatore anche un altro club di A

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, edizione Puglia, ha scritto sul futuro di Vergara:

"Idea Vergara per il Lecce. Il sodalizio presieduto da Sticchi Damiani avrebbe puntato lo sguardo sul trequartista mancino di proprietà del Napoli, che nello scorso campionato tanto bene ha fatto con la maglia della Reggiana. Tecnico e rapido, 22 anni, capace di destreggiarsi bene anche da esterno offensivo, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Almeno questa sarebbe l’intenzione di Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica biancorossa. Non è comunque certo l’approdo in Puglia del canterano partenopeo. Su Vergara sarebbe forte anche il pressing della Cremonese, pronta a garantirgli adeguato minutaggio nel prossimo campionato, quello che nelle intenzioni dell’entourage del giocatore dovrebbe essere l’anno della consacrazione. Intanto oggi è in programma la prima amichevole stagionale per la squadra allenata da Di Francesco".