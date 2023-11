Pedullà: "Conte si sente bianconero al 100%, ma per la Juve non è la prima scelta"

Notizie Calcio - Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale scrive sul futuro di Antonio Conte:

"Il desiderio di Conte è legittimo, si sente bianconero al 100%, e davvero possiamo dire che se dipendesse da lui avrebbe già scelto. Ma siccome i (nuovi) matrimoni si fanno in due, possiamo tranquillamente aggiungere che oggi è molto difficile pensare a un ritorno di Conte alla Juve. Siccome siamo a fine novembre, preferiamo dire molto difficile senza andare oltre. Ecco se oggi la Juve è la prima scelta di Conte, non possiamo dire che per la Juve sia la stessa cosa"