Collovati: "De Bruyne al Napoli, ecco come andrà a finire! Sul futuro di Conte..."

Fulvio Collovati - intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero - ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà domenica sera contro il Genoa. Ecco le sue parole riportate dal comunicato stampa diffuso dall'emittente:

"Corsa Scudetto? In passato ho sempre detto che le percentuali erano equilibrate tra Napoli e Inter, ma adesso il favore del pronostico è nettamente dalla parte degli azzurri. La squadra di Inzaghi è la prima a non credere più nel tricolore, perché è completamente concentrata sulla sfida di Champions League con il PSG. Lautaro ha giocato una gara eroica con il Barça, Thuram è stato recuperato la settimana prima, nel corso dell'anno ci sono stati infortuni come quelli di Calhanoglu, Barella e Mhkitaryan...ma secondo voi, considerando che la finale il 31 maggio e il campionato termina una settimana prima, cosa può fare un allenatore per preservare i giocatori che hanno avuto più problemi fisici? I nerazzurri a breve affronteranno anche la Lazio che, a differenza del Genoa senza obiettivi, di un Parma a cui manca un punto per salvarsi, di un Cagliari che sarà già salvo, si giocherà l'accesso alla prossima Champions League.

Futuro di Conte? Sinceramente, non lo so se può restare a Napoli. Conoscendolo e analizzando le precedenti esperienze, non mi stupirei se dovesse vincere lo Scudetto e andare via. Il problema è solo uno: se la Juventus chiama, Conte va alla Juventus. Soprattutto in caso di mancata Champions e a prescindere dal mercato che possa fare il Napoli. Da un punto di vista tecnico l'allenatore non si discute.

Napoli-Genoa? È chiaro che Vieira dica che vuole venire al Maradona per vincere, non vedo cosa altro possa dire. Non sarà né il primo né l'ultimo a parlare così, ma parlando concretamente i liguri sono già salvi, hanno 4-5 calciatori infortunati, vengono da tre sconfitte consecutive, sono undicesimi in classifica e nell'ultima giornata - nonostante non abbia giocato male - hanno perso con il Milan che è al nono posto dopo essere andati in vantaggio 1-0. Il Napoli per non vincere non dovrebbe scendere in campo.

Trattativa De Bruyne? Resterà un sogno, con quello stipendio. Se venisse a Napoli non lo farebbe per motivi economici, ma perché ama la città e la riterrebbe una delle più belle del mondo. In ogni caso, considerando che il prossimo anno si farà la Champions, è chiaro che servano calciatori di esperienza internazionale. Il problema dell'età è relativo, l'altra sera ho visto Mhkitaryan a San Siro che ne ha 37 ed è stato incredibile. In questa trattativa mi viene da pensare che ci sia lo zampino di Conte"