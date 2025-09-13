Oriali a Sky: "Ecco perchè Conte ha scelto Hojlund. Per questa stagione abbiamo un obiettivo"

Le Interviste  
Oriali a Sky: Ecco perchè Conte ha scelto Hojlund. Per questa stagione abbiamo un obiettivo

Notizie Napoli calcio - Gabriele Oriali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Fiorentina-Napoli:

“Esordio di Hojlund? Un scelta di Conte in base agli allenamenti. Si è integrato subito ed il mister lo ha preferito a Lucca per oggi”.

Tanti impegni ravvicinati? Si è lavorato sul mercato per una rosa competitiva per sopperire ai tanti impegni. Siamo felici di giocare ogni 3-4 giorni, sperando che anche gli infortunati siano presto disponibile. Ci teniamo a fare bene sia in Italia che in Europa”.

L’Inter ha perso, occasione di classifica? Troppo presto, noi giochiamo sempre per vincere così come fa la Fiorentina che ha un’ottima rosa. Faranno un campionato importante. Siamo pronti”.

