Formazioni ufficiali Empoli-Lazio: le scelte di D'Aversa e Baroni

Formazioni ufficiali Empoli-Lazio: va in scena il lunch match della 35ª giornata di Serie A.

toscani si giocano il tutto per tutto: sono penultimi in classifica a -3 dalla salvezza e non possono più permettersi passi falsi.

I biancocelesti, però, sono ancora in corsa per un posto in Europa e arriveranno al Castellani con l’obiettivo di portare a casa punti pesanti.

Formazioni ufficiali Empoli-Lazio

Formazioni ufficiali Empoli-Lazio: ultimissima chiamata per i toscani.

Empoli - in attesa di comunicazione

in attesa di comunicazione Lazio - in attesa di comunicazione

Prossime partite Serie A 35a giornata

Monza-Atalanta domenica 4 maggio, ore 15.00

domenica 4 maggio, ore 15.00 Roma-Fiorentina domenica 4 maggio, ore 18.00

domenica 4 maggio, ore 18.00 Bologna-Juventus domenica 4 maggio, ore 20.45

domenica 4 maggio, ore 20.45 Genoa-Milan lunedì 5 maggio, ore 20.45

Ancora altre 4 gare in programma dunque.