Ngonge: "Corsi come un pazzo per andare al Napoli! Non è tanto diversa da Bruxelles. Musica italiana? Solo Geolier" | VIDEO

Cyril Ngonge ha rilasciato un'intervista sui canali ufficiali SSC Napoli, insieme allo speaker Daniele Decibel Bellini, nel format "Let the music play". Queste le dichiarazioni di Ngonge.

I primi ricordi col pallone: "Giocavo in giardino con mio papà, con mio fratello maggiore, iniziavo a toccare il pallone in famiglia".

La musica: "Mio papà ascoltava molta musica africana, molto r&b, jazz, afro-american, era anche molto fan di Michael Jackson. È stato lui a insegnarmi molte cose della musica".

Tuo papà era calciatore: "Lui non mi ha mai impedito di fare il calciatore. Il mio primo sport è stato il basket, però si è capito subito che non era per me. Volevo imitare mio fratello che giocava a basket, ma non passavo mai la palla, giocavo da solo, così i miei genitori mi hanno fatto fare calcio ed è andata molto meglio. Il primo consiglio che mi ha dato mio padre è stato di giocare a calcio con gioia. Dopo ha visto che avevo un buon mancino, così ha detto: beh, lavoriamo e vediamo che succede. Io ho visto qualche sua partita, ma il paragone è difficile perché siamo due calciatori molto differenti: lui era fisico, veloce, di piede destro, io invece sono mancino. Ma siamo entrambi due calciatori bravi a fare gol".

Le critiche del papà: "Dopo le partite mi chiama direttamente, è un po' come il mio secondo allenatore. All'inizio era frustrante, però adesso ho capito che mi aiuta, mi dà tanti consigli e lo ascolto sempre".

Quando hai capito che stava succedendo qualcosa nella tua carriera: "Giocando la mia prima partita in Champions. All'epoca ero ancora nella Primavera del Brugges, in Belgio, stavo giocando molto bene. A un certo punto della stagione si sono infortunati due calciatori in prima squadra, entrambi nel mio ruolo, così in due settimane mi sono ritrovato in prima squadra, prima in campionato e poi in Champions. Lì ho capito che ce l'avevo fatta".

L'esperienza al Verona: "Arrivavo in Italia senza sapere troppe cose. Sapevo che in Italia si mangiava bene, che c'era la bella vita, conoscevo solo le cose positive. Ma non sapevo cosa aspettarmi. Mi sono abituato molto velocemente al Paese, alla cultura, al calcio italiano, e me ne sono innamorato".

La musica italiana? "Io non sono uno che dice le bugie. Ti dico la verità: non ascolto molto musica italiana. Però nello spogliatoio si sente musica italiana, anche napoletana, come Geolier. Di Geolier ho due canzoni nel telefono, ma di musica italiana non ne ascolto tanta".

Cosa ascolti per dormire? "Mi capita di mettere qualcosa per aiutarmi a dormire, a volte anche i rumori della pioggia o della cascata".

Quando il Napoli ti ha contattato? "Ero in allenamento col Verona. Mi dissero: vai a casa, prendi la macchina e vieni a Milano che dobbiamo parlare. Tutto è successo velocemente, all'inizio non ci credevo. Mi sono detto: inizia un'altra avventura! Sono andato a Milano velocissimo, come un pazzo: era già tutto pronto e in una settimana ero a Roma per le visite mediche. In macchina ho ascoltato la mia solita playlist di 80 canzoni, che metto sempre".

La playlist di Ngonge: "C'è un po' di tutto, r&b, latino-americano, rap americano, afro. Sono uno molto aperto..."

La canzone che ti dà la carica: "Prima della partita nel pullman ascolto "Heaven or Hell" di K-Trap".

Differenze tra Napoli e Bruxelles: "Per prima cosa, il clima è molto diverso. A Bruxelles non c'è il mare, però. La vita notturna è molto simile".

La fidanzata? "Ancora non ci siamo. Però sto cercando un cane! Non so ancora quale, ma siamo più avanzati nella ricerca del cane che della fidanzata (ride ndr)".

Ti piace cantare? "No, un po' nella doccia, ma non so cantare. Al massimo posso cantarvi le canzoni della curva...".