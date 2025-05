Napoli Basket, l'ad Dalla Salda: "Impresa sportiva dopo lo 0-11 iniziale! Un percorso che ha vissuto momenti difficilissimi"

Grande impresa del Napoli Basket, la squadra di Coach Valli sbanca Tortona e firma con merito l’impresa salvezza. Napoli contiene nel finale rovente della partita la rimonta disperata di Tortona e festeggia una grande vittoria ed una meritata e sofferta salvezza sbancando Tortona con il punteggio di 82-89.

Bertram Derthona Tortona – S.S. Napoli Basket 82-89 (22-27, 13-19, 14-20, 33-23)

BERTRAM DERTHONA TORTONA: Candi 15 (3/5, 3/3), Vital 4 (1/2, 0/5), Weems 6 (1/7, 0/3), Gorham 4 (2/5, 0/1), Kamagate 4 (2/5), Biligha 4 (2/3), Baldasso 5 (1/3, 1/4), Severini (0/3 da tre), Denegri 18 (1/6, 4/7), Kuhse 8 (0/2, 2/4), Zerini 14 (3/4, 1/1), Bresciani. All.: De Raffaele.

NAPOLI BASKET: Pangos 18 (3/6, 4/9), Pullen 12 (1/6, 2/7), Green 22 (5/5, 3/6), Zubcic 8 (2/3, 1/5), Totè 11 (3/5, 0/1), Woldetensae 5 (1/1, 1/2), Treier 2 (1/2), Egbunu 11 (4/4), De Nicolao (0/1, 0/1). Ne: Saccoccia, Mabor Dut Biar. All.: Valli.

ARBITRI: Grigioni, Borgo e Catani.

NOTE - Totale tiri: Tortona 27/69 (11/31 da 3), Napoli 31/64 (11/31 da 3). Tiri liberi: Tortona 17/18, Napoli 16/21. Rimbalzi: Tortona 20o, 22d, Kamagate 8; Napoli 11o, 26d, Zubcic 7. Cinque falli: Zerini al 39’ (82-87).

Dichiarazioni Alessandro Dalla Salda, AD Napoli Basket:

“È con enorme soddisfazione che, con questa bella e meritata vittoria, abbiamo completato la missione di salvare il Napoli Basket e mantenere il grande spettacolo della pallacanestro di Serie A a Napoli. È stata una stagione complicatissima e sofferta e a questo punto possiamo dire che è stata un’impresa sportiva, considerando la partenza 0/11. Un percorso che ha vissuto momenti difficilissimi ma risolto anche grazie soprattutto all‘apporto dei nostri tre soci, Grassi, Amoroso e Tavassi e delle rispettive famiglie che non ci hanno fatto mai mancare il loro sostegno. Un grande grazie lo voglio rivolgere a Coach Giorgio Valli per avere creduto in questa esperienza e averci traghettato in porto, al corpo tecnico e tutti i collaboratori della società, gli sponsor, preziosissimi nel sostenerci, tutti i media e i tifosi che con il loro incredibile entusiasmo hanno determinato il raggiungimento di questo obiettivo.”