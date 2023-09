Mpasinkatu: "Garcia ha un compito difficile, Anguissa condizionato dall'infortunio. Rongoni? Lo reputo molto preparato"

Malu Mpasinkatu è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Napoli che non convince? Dopo aver vinto uno scudetto non è mai facile ripetersi subito. L’assenza di Kim si sta facendo sentire, poi c’è Kvaratskhelia che si sta riprendendo a rilento così come Lobotka che mi sembra fuori posizione. Garcia ha un compito difficile perché non è mai facile prendere una squadra che ha vinto e proseguire sulla stessa scia. L’importante è partire bene in Champions e non perdere troppo terreno in campionato”.

Su Garcia poi aggiunge: "In Francia anche ha affrontato momenti di difficoltà, coadiuvato da un collaboratore come Rongoni che continuo a considerare molto preparato. Bisogna trovare una velocità di crociera costante, provando a dimenticare quanto successo l'anno scorso ed avere un pizzico di pazienza".

Su Anguissa: "L'infortunio ha pesato, così come i carichi di lavoro. Non è la prima volta che affronta un periodo del genere, bisogna avere pazienza e ricordarsi che sono uomini e non macchine".