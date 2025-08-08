L'ultimo allenamento di Raspadori col Napoli? Manna al fianco di De Laurentiis, 'botte' per De Bruyne e McTominay: le emozioni del pomeriggio di Castel di Sangro | FOTOGALLERY CN24
Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Sedicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Alto Sangro. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del giorno 10 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli prima delle amichevoli contro il Girona e il Sorrento.
Lavoro a campo ridotto con le mini-porte, poi quadrangolare 7vs7 vinto dalla squadra blu. Di seguito i risultati:
- arancioni-verdi 4-1 (Spinazzola, Raspadori x3; Anguissa)
- blu-rosa 2-1 (Hasa, Di Lorenzo; McTominay)
- blu-verdi 2-0 (Olivera, Hasa)
- arancioni-rosa 1-0 (Politano)
- blu-arancioni 7-2 (Lucca x2, Di Lorenzo x2, Hasa x2, Lang; De Bruyne x2)
- rosa-verdi 3-2 (McTominay x2, Rrahmani ; Gilmour, Obaretin)
- in blu Contini, Lucca, Hasa, Lobotka, Di Lorenzo, Olivera, Lang
- in rosa Ferrante, McTominay, Lukaku, Mazzocchi, Rrahmani, Coli Saco, Marianucci
- in arancione Meret, Politano, Beukema, Spinazzola, Raspadori, D'Angelo, De Bruyne
- in verde Milinkovic-Savic, Gilmour, Anguissa, Zanoli, Obaretin, Neres, Juan Jesus
In allegato l'ampia fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.
Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli
Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:
- Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.
- Difensori: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo
- Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.
- Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori, Ambrosino.
Venerdì 8 agosto:
- 11:00-11:50 - Buongiorno Castel di Sangro con l'allenamento mattutino LIVE dal campo
- 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live
- 14:30-14:45 - TG pranzo
- 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi
- 18:00-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l'allenamento pomeridiano LIVE dal campo
- 19:30-19:45 - TG serale
- dalle 20:00 - incontro in piazza del Plebiscito con la squadra e lo staff del Napoli
