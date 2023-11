Moncalvo: "Ronaldo alla Juve un pacco, Higuain il primo grande buco: prego che gli arabi prendano Allegri"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Gigi Moncalvo, autore del libro Juventus Segreta: "'Juventus segreta', dov’è il segreto? L’arroganza, la protervia e non rispettare le regole. Prego davvero che gli arabi portino a casa loro Allegri. Si è mai visto un dirigente prendere 14 milioni di euro di emolumenti? Questo è lo stipendio lordo di Allegri firmato dalla Banda della Magliana. John fa il gioco di passare per ‘vittima’, ma lui sapeva benissimo delle plusvalenze. Cos’è scattato nella condotta di uno che ha gestito la Juventus per 13 anni e vinto 9 scudetti? C’è anche una causa napoletana: il primo grande buco è nato con Gonzalo Higuain per fermare il Napoli, pur di fare plusvalenza l’hanno dato un anno al Milan. Dopodiché, è arrivato il pacco Cristiano Ronaldo".