Mazzocchi: "Fortunato a lavorare con Conte. Terzino o quinto? Ho una preferenza ma sono sempre a disposizione"

Ultime calcio Napoli - Il calciatore del Napoli, Pasquale Mazzocchi, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, e, tra le altre cose, ha parlato del ruolo preferito in campo:

"Quest'anno siamo davvero fortunati a lavorare con mister Conte, perché sta ampliando il nostro bagaglio di esperienza. Ogni giorno cerco di imparare un movimento nuovo e mi sento molto cresciuto grazie a lui. Terzino o quinto? Io per le mie caratteristiche preferisco giocare come quinto, però per la squadra sono a disposizione per tutto".