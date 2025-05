Marolda a CN24: "Ho un timore sulle ultime due partite, il Napoli è stremato. Punterei su Neres senza pensarci troppo"

Francesco Marolda è intervenuto a CalcioNapoli24Live su CN24TV:

"La cosa più complicata di questa stagione è entrare nella testa di Conte. Sono d'accordo di non inventarsi nulla e mettere i giocatori nelle loro posizioni. Il Napoli mi sembra in deficit alla fine e queste partite nel calcio come diceva Boskov le vincono quelli che corrono di più. Io opterei sempre il 4-3-3 che vedo il vestito perfetto per questa squadra, dispiace per Raspadori che sta facendo tanto ma metterei Neres per passare al 4-3-3. E' vero che hai perso Lobotka e Buongiorno per rischiarli, ma devi osare perché mancano due partite alla fine e non puoi stare troppo a pensare. Il Napoli andrà alla ricerca del gol e questo può favorire il Napoli. Ho timore che questa squadra sia stata spremuta troppo e ho timore per queste due partite, in particolare quella di Parma. Ora al Napoli si chiede l'ultimo sforzo".