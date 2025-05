CorSport - Riflessioni Conte: prenderà una decisione basandosi su tre fattori

Arrivano le ultimissime notizie del Corriere dello Sport che parla di quelle che saranno le scelte di Antonio Conte in vista di quella che può essere una partita storica come Parma-Napoli:

Si vedrà, i dubbi sono inevitabili e le riflessioni profondissime. La posta in palio è troppo alta e le motivazioni devono andare di pari passo, inevitabilmente: Conte punterà sul temperamento, sulla condizione, sulla mentalità. E in questo periodo fatto di giornate e serate durissime, sistematicamente sull’orlo di una crisi di nervi, Jack ha dimostrato di averne da vendere. E poi, beh, a Parma avvertirà aria di casa, da vicino di casa. Emiliano purosangue in trasferta in Emilia, cento chilometri di strada da Castel Maggiore. La via dello scudetto.