Marcolin: "Non ho capito la sostituzione Ostigard-Traorè. Nuovo allenatore Napoli? Vedo favorito questo nome"

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Calzona mi piace, ma non ho capito la sostituzione Ostigard-Traorè. Va bene che voleva mettere uno bravo di testa, ma non avrebbe dovuto fare quel cambio quando ti stai difendendo. Mi piace la difesa a zona sui calci piazzati, ma lo capisco quando non hai i centimetri ed invece il Napoli i centimetri ce l’ha. Il Napoli sta difendendo bene di reparto, gli errori sono individuali come li hanno fatti Juan Jesus e Rrahmani. Serve sempre un comandante e l’esecutore militare. Kim o Koulibaly guidavano la difesa, Rrahmani faceva l’esecutore. Conte? Il rapporto con De Laurentiis fa parte del pacchetto Napoli, così come l’hanno avuto tutti. Conte ha dimostrato di voler prendersi le sfide per vincere, la molla è quella. Vedo Conte favorito per il Napoli perchè rimettere la squadra a posto vorrebbe dire rilanciarsi a livello di orgoglio. Pioli? Un signor allenatore”.