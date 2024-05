Hanno convinto De Zerbi, scelta a sorpresa: ecco con chi firmerà

Calciomercato Napoli - Clamoroso l'annuncio che arriva direttamente dall'Inghilterra riguardo la prossima avventura di Roberto De Zerbi che ha lasciato il Brighton in maniera ufficiale e ora è pronto a firmare con il suo prossimo club. Il nome dell'allenatore italiano è stato accostato in questi anni a grandi società e ora diventa una super occasione per Napoli e Milan anche in Serie A.

Calciomercato: De Zerbi firma col nuovo club

E' arrivato in maniera totalmente inaspettata la decisione di De Zerbi e del Brighton di separarsi dopo i continui messaggi d'amore e le conferme che erano state annunciate per tutta la stagione. Alla fine però è arrivata la scelta consensuale tra le parti nonostante la clausola da 14 milioni che c'era nel contratto dell'allenatore per liberarsi.

Il motivo è chiaro, un top club ha bussato alla porta di De Zerbi e l'ha convinto ad accettare l'offerta che firmerà in maniera ufficiale nelle prossime ore. Via libera del Brighton che ha voluto dare questa grande occasione all'allenatore italiano di andare a giocarsi questa nuova occasione per la crescita della propria carriera.

Sembrava tutto pronto per il Bayern Monaco che è in cerca di un nuovo allenatore, ma dal club tedesco il ds Max Eberl ha smentito tutto e per questo ora restano solo due squadre che possono al momento aver convinto De Zerbi: Milan e Barcellona. A sorpresa può essere il grande colpo da cinema di De Laurentiis per il Napoli, ma al momento non ci sono questi riscontri. Staremo a vedere, perché già questa settimana può esserci l'annuncio di De Zerbi con Barcellona o Milan, entrambi pronti a svelare il nome del nuovo allenatore.