CorrSera - Giuntoli è venuto alle mani con un giocatore del Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione online del Corriere della Sera riporta una serie di retroscena in merito a Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli:



"Il primo mercato di Giuntoli passa sotto traccia, tanto che si parla quasi più dei suoi modi decisi poco adatti a un ds di una grande squadra che non del mercato. In ritiro, ad esempio viene alle mani con De Guzman, è lo stesso giocatore olandese a raccontare: «Ero nello spogliatoio e mi disse: “ehi, pezzo di m…, vieni qui. Tu te ne andrai, l’hai promesso”. E io: “Non ho promesso niente”. E all’improvviso mi ha colpito in faccia»".