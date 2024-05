CorSport - Le tre mosse di De Laurentiis per rivoluzionare il Napoli

Aurelio De Laurentiis prepara la rivoluzione in tre mosse si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il presidente ha già in mente quali sono i tasselli giusti per far ripartire nuovamente il Napoli dopo un'annata a dir poco disastrosa sotto l'aspetto dei risultati e non solo.

Rivoluzione Napoli, le tre mosse di De Laurentiis

Napoli - Ecco cosa si legge nel dettaglio sulle pagine del Corriere dello Sport sulle tre mosse di Aurelio De Laurentiis per rivoluzionare il Napoli: